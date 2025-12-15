Nostro fratello sta dormendo Ma lo trovano in un baule morto da almeno due anni La mamma in casa è denutrita

Una scoperta inquietante scuote una famiglia: i resti di Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovati in un baule dopo almeno due anni, rivelano un contesto di disagio e solitudine. La madre, ormai denutrita, viveva in una situazione di grave difficoltà, mentre le indagini cercano di chiarire le cause della morte e le circostanze di questa triste vicenda.

Una storia di disagio e solitudine che andava avanti da tempo, secondo i primi riscontri. Sono necessari altri accertamenti medico legali per stabilire esattamente quando e cosa abbia provocato il decesso di Lorenzo Paolieri, l'uomo di 32 anni i cui resti in avanzato stato di decomposizione sono. Today.it

