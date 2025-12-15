Nostro fratello dorme Ma era morto da due anni e riposto in un baule | il dramma di Campi Bisenzio

Un dramma nascosto tra le pieghe di una comunità di provincia. Lorenzo Paolieri, residente a Sant'Angelo a Lecore, viveva con la famiglia fino a quando il suo corpo, morto da due anni, è stato scoperto in un baule. La vicenda solleva domande sulla gestione del dolore e sulla privacy delle persone coinvolte.

Lorenzo Paolieri viveva a Sant'Angelo a Lecore, frazione del comune di Campi Bisenzio, con la madre e i due fratelli. L'abitazione era luce e riscaldamento. “L’ultima volta che l’ho visto era un ragazzino”, dicono i vicini. Fanpage.it

