Non tornano i conti di Trump sulla pace e il Donbas

L'analisi mette in discussione l'efficacia e la coerenza del piano di pace proposto dagli Stati Uniti per il Donbas, evidenziando come le stime e le promesse di Trump non trovino riscontro nei fatti. Un quadro critico che svela le fragilità di un intervento diplomatico difficile da sostenere e poco aderente alla realtà sul terreno.

