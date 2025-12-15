Non solo skate park Lagalla | Entro il 2026 piscina e Palasport Velodromo presto aperto al pubblico

Il progetto di riqualificazione sportiva a Palermo avanza con importanti novità: entro il 2026 saranno inaugurati una piscina, un Palasport e un velodromo accessibile al pubblico. Nel frattempo, lo skate park di Bonagia si avvicina all'apertura, con i lavori quasi conclusi e solo alcuni dettagli sulla gestione da definire.

© Palermotoday.it - Non solo skate park, Lagalla: "Entro il 2026 piscina e Palasport, Velodromo presto aperto al pubblico" Lo skate park a Bonagia è praticamente pronto, ma per l'apertura ci sono da limare gli ultimi dettagli che riguardano la gestione della nuova creatura di via Guido Rossa. Ma, sotto gli occhi del ministro dello Sport Andrea Abodi, invitato a visitare l'impianto nel giorno del passaggio della. Palermotoday.it Palermo, Abodi e Lagalla inaugurano lo skatepark a Bonagia - PALERMO – “Questo impianto aiuterà a dare anche un po’ di organizzazione ad una federazione, come quella degli sport rotellistici, che peraltro vede l’Italia ai vertici del mondo. livesicilia.it Procedono secondo il calendario i lavori di riqualificazione dello skate park di Collefiorito, opera mai aperta e vera cattedrale nel deserto, con un avanzamento rapido e costante delle attività previste. L’intervento sta interessando l’intera area, con l’obiettivo di - facebook.com facebook