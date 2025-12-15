non solo patrimonio unesco la cucina italiana ha anche i migliori piatti al mondo

La cucina italiana, rinomata in tutto il mondo, va oltre il riconoscimento come patrimonio immateriale Unesco. Con piatti autentici e sapori unici, rappresenta un patrimonio culinario di eccellenza che conquista i palati di ogni angolo del pianeta, confermando il suo ruolo di simbolo di tradizione e qualità gastronomica.

Dopo aver ricevuto l’onore di essere la prima a livello nazionale premiata come patrimonio immateriale Unesco, la cucina italiana figura anche ai vertici delle ricette più buone a livello globale. Già, perché come ogni anno, Taste Atlas ha stilato la classifica dei 100 migliori piatti al mondo. 453.720 valutazioni valide per 11.781 piatti presenti nel proprio database, e l’Italia ha monopolizzato il podio delle capitali mondiali della gastronomia: andando in ordine, Napoli, Milano e Bologna occupano le prime tre posizioni. Vediamo invece insieme quali sono stati premiati come migliori piatti in assoluto. Panorama.it

La copertina di Michele Serra sulla cucina italiana patrimonio dell'UNESCO | Che tempo che fa

