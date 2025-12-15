Non mangiateli! Scoperta shock in Italia microplastiche in questi 3 alimenti prelibati

Recenti studi hanno rilevato la presenza di microplastiche in alcuni alimenti prelibati consumati in Italia. Questa scoperta preoccupante evidenzia come le microplastiche abbiano ormai infiltrato la catena alimentare, rappresentando un rischio per la salute umana. Un'analisi che invita a riflettere sulle conseguenze di questa contaminazione silenziosa e diffusa.

Le microplastiche sono ormai una presenza costante nell’ambiente e nella vita quotidiana, tanto da entrare in modo silenzioso nella catena alimentare e arrivare fino al nostro organismo. Si tratta di frammenti minuscoli, spesso invisibili a occhio nudo, che possono derivare da imballaggi, bottiglie, stoviglie e persino dall’aria che respiriamo. La loro diffusione solleva interrogativi importanti sulla salute umana e sull’equilibrio degli ecosistemi, spingendo esperti e cittadini a interrogarsi su prevenzione, scelte alimentari e stili di vita più consapevoli. A fare chiarezza sul tema è Jessica Falcone, biologa nutrizionista dell’ IRCCS Ospedale San Raffaele e Punti Raf, che spiega rischi, fonti di esposizione e possibili strategie di riduzione. Thesocialpost.it

