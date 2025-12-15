Non giudichiamo chiediamo pietà | l’appello straziante dopo il furto dei ricordi di una madre

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
non giudichiamo chiediamo piet224 l8217appello straziante dopo il furto dei ricordi di una madre

© Frosinonetoday.it - “Non giudichiamo, chiediamo pietà”: l’appello straziante dopo il furto dei ricordi di una madre

C’è un momento in cui la cronaca smette di essere solo un elenco di fatti e diventa racconto umano. È quanto sta accadendo a Cassino (Frosinone), dove nella serata di sabato 13 dicembre, durante una serie di furti che ha interessato la zona Folcara, in via Cocciuto una famiglia si è vista portare. Frosinonetoday.it