Non è stata una proibizione di Ama ma una riflessione condivisa su come invecchiare con eleganza e coerenza

George Clooney ha annunciato di aver smesso di scambiare baci sul set, scelta frutto di una riflessione condivisa con sua moglie Amal. Non si tratta di una proibizione, ma di un modo per invecchiare con coerenza ed eleganza, mantenendo intatta l’intimità e il rispetto nella vita privata e professionale.

George Clooney ha deciso di dire addio ai baci sul set dopo una lunga conversazione sincera con la moglie Amal. Non è stata una « proibizione », ma una riflessione condivisa su come invecchiare con eleganza e coerenza, anche sullo schermo. L'attore, 64 anni, ha raccontato in un'intervista al Daily Mail di non voler più interpretare scene romantiche con colleghe femminili. Clooney vuole seguire l'esempio di Paul Newman, che aveva scelto di non girare più baci da una certa età in poi.