Nomi bomba Grande Fratello Vip quando inizia e cosa si è scoperto sui concorrenti

L’edizione NIP firmata da Simona Ventura non ha mai preso quota: ascolti sotto la media storica e, soprattutto, lontani dalle attese di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi. Per questo a Canale 5 cresce l’idea di rilanciare puntando sul progetto più “sicuro”: il Grande Fratello Vip, atteso con l’anno nuovo ma non ancora ufficializzato. Un ritorno che, nelle intenzioni, dovrebbe rimettere ordine e accendere la curiosità del pubblico. Intanto, dietro le quinte, tutto fa pensare che la fase organizzativa sia già partita. L’obiettivo sarebbe ripartire con la versione “solo famosi”, blindare la riconoscibilità del format e rimettere Alfonso Signorini al centro del progetto. Caffeinamagazine.it

Grande Fratello Vip, E` UFFICIALE, ecco quando torna! Svelati i primi NOMI BOMBA

