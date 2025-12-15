Noleggio abusivo di due barche a vela scoperto presidente di un' associazione sportiva | 300mila euro di sanzioni
La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna, a seguito di un controllo in mare, ha individuato un uomo, presidente e legale rappresentante di un’Associazione Sportiva Dilettantistica del ravennate, che esercitava attività di locazione di natanti senza le necessarie. Ravennatoday.it
NOLEGGIO ABUSIVO IMBARCAZIONI, MAXI MULTE NEL RIMINESE
Noleggio di imbarcazioni abusivo a Sirolo: barche sequestrate e maximulta al titolare - I finanzieri in sinergia con il personale del Comando Provinciale e i militari della Capitaneria di ... corriereadriatico.it
Alla fine ci ha pensato ANAR a rimettere la chiesa al centro del villaggio! A noi dispiace smorzare gli entusiasmi degli NCC abusivi, ma il vincolo di territorialità e' elemento essenziale nel servizio di noleggio con conducente, e recedere tale vincolo giustifica la - facebook.com facebook