Noi pazienti in Adi non riusciamo ad avere i referti degli esami ematici online la segnalazione alla Asl

Una paziente in assistenza domiciliare integrata (Adi) a Giuliano Teatino denuncia l'impossibilità di accedere online ai referti degli esami ematici, sollevando il sospetto di una forma di discriminazione nei confronti di chi, come lei, riceve assistenza per oss e infermieristica. La segnalazione è rivolta alla Asl, evidenziando una problematica che coinvolge i servizi sanitari e i diritti dei pazienti.

