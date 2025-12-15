Nobel Mohammadi ricoveri dopo percosse

Nobel Mohammadi, premiata per il suo impegno per i diritti umani, è stata ricoverata due volte nel pronto soccorso a seguito di percosse subite durante un arresto avvenuto il 12 dicembre a Mashhad. Le forze di sicurezza l'hanno aggredita mentre partecipava a una commemorazione, suscitando preoccupazione internazionale per il suo stato di salute e la sua condizione di attivista.

15.50 La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata portata al Pronto soccorso due volte dopo aver subito percosse dalle forze di sicurezza che l'hanno arrestata il 12 dicembre nella città nord-orientale di Mashhad durante la commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi. Lo riferisce la famiglia,come riporta la Narges Foundation su X. La Fondazione fa sapere che Mohammadi ha telefonata ieri alla sua famiglia e ha detto che l'intensità dei colpi è stata "forte e violenta"."Le sue condizioni fisiche non erano buone". Servizitelevideo.rai.it

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ricoverata dopo l’arresto e le violenze subite - Iran: la morte controversa di Khosrow Alikordi e l’aggressione sulla premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, ricoverata dopo le violenze subite. notizie.it