No non farlo Tensione in diretta a Mattino 5 sul delitto di Garlasco

Una recente perizia, attesa da anni, ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco, portando tensione e discussioni accese durante una puntata di Mattino 5. L'evento ha riaperto ferite mai del tutto rimarginate, coinvolgendo emotivamente i presenti e portando alla luce nuovi interrogativi sulla vicenda.

© Thesocialpost.it - "No, non farlo". Tensione in diretta a Mattino 5 sul delitto di Garlasco Una nuova perizia, attesa per anni, ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco e riaperto ferite mai del tutto rimarginate. In studio a Mattino Cinque, il programma di Federica Panicucci su Canale 5, il genetista Pasquale Linarello ha commentato gli ultimi sviluppi sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un caso che continua a far discutere, nonostante la condanna definitiva dell'ex fidanzato Alberto Stasi, soprattutto dopo la recente riapertura delle indagini. Linarello ha ricordato il ruolo avuto in passato nelle analisi del Dna, rivendicando come alcune conclusioni oggi al centro del dibattito fossero già state formulate anni fa.