Nicolò Filippucci si prepara a partecipare a Sanremo Giovani 2026, distinguendosi tra le Nuove Proposte. Dopo il secondo posto a 'Sarà Sanremo' e la popolarità maturata ad 'Amici', il giovane artista si appresta a vivere un'importante esperienza nel prestigioso festival musicale.

© Quotidiano.net - Nicolò Filippucci vola a Sanremo Giovani

Sarà in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, secondo classificato a 'Sarà Sanremo' e già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione ad 'Amici'. Il giovane – dopo essere diventato campione di stream – ha conquistato anche il suo posto all'Ariston grazie al brano 'Laguna'. Nicolò Filippucci: chi è. Nato nel 2006 a Corciano, in provincia di Perugia, ha conseguito la maturità scientifica nella sua cittadina di origine che ha, poi, lasciato per trasferirsi a Milano e dedicarsi alla musica. I suoi più grandi fan sono i suoi genitori, Francesca e Massimo, e la sua insegnante di canto Aurora Scorteccia. Quotidiano.net

