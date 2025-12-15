Nicolò Filippucci conquista Sanremo | la gioia del primo Guerriero di Marco Mengoni

Nicolò Filippucci ha conquistato Sanremo, diventando il primo “Guerriero” di Marco Mengoni in vista dell’edizione 2026 del Festival. A circa due mesi dall’inizio della manifestazione, emergono i primi dettagli sull’attesa kermesse, che si prepara a regalare grandi emozioni e sorprese ai suoi appassionati.

© Viterbotoday.it - Nicolò Filippucci conquista Sanremo: la gioia del primo “Guerriero” di Marco Mengoni Mancano circa due mesi all’edizione 2026 del Festival di Sanremo e si cominciano a scoprire i dettagli principali dell’attesa kermesse canora. Dopo aver rivelato i nomi dei cantanti in gara, ieri sera in occasione della trasmissione “Sarà Sanremo”, il padrone di casa Carlo Conti ha fatto. Viterbotoday.it Sanremo Giovani 2025 - Nicolò Filippucci - Laguna - 18/11/2025 Sanremo, Nicolò Filippucci conquista il palco dell'Ariston - Nicolò Filippucci conquista il pass per il festival della canzone italiana, dove p ... perugiatoday.it

Nicolò e Alunno: chi sono i due giovani umbri a Sanremo - Sono il diciannovenne perugino Nicolò Filippucci, semifinalista di Amici 2025, e il ventitreenne cantautore eugubino Alunno (all'anagrafe Mattia Alunno), finalista ... ilmessaggero.it

Angelica Bove e Nicolò Filippucci parteciperanno a Sanremo 2026 nella categoria nuove proposte #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #sanremo #CarloConti #musica #musicaitaliana #nicolòfilippucci #angelicabove #fblifestyle - facebook.com facebook

Le "Nuove Proposte" di #Sanremo2026 Nicolò Filippucci Angelica Bove Mazzariello Blind, El Ma & Soniko x.com