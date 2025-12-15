Nicole debutta con Chiaro di luna una notte d’estate in musica
Nicole debutta con “Chiaro di luna”, un brano che cattura l’atmosfera di una notte estiva in musica. La giovane artista toscana si affaccia al panorama discografico con un’energia fresca, sostenuta da un team esperto. La canzone evoca emozioni semplici e sincere, creando un ricordo indelebile di momenti condivisi sotto il cielo estivo.
