Nicole debutta con Chiaro di luna una notte d’estate in musica

Nicole debutta con “Chiaro di luna”, un brano che cattura l’atmosfera di una notte estiva in musica. La giovane artista toscana si affaccia al panorama discografico con un’energia fresca, sostenuta da un team esperto. La canzone evoca emozioni semplici e sincere, creando un ricordo indelebile di momenti condivisi sotto il cielo estivo.

Una voce giovanissima che arriva dalla Toscana, un debutto discografico che sa di notti leggere e un team esperto alle spalle: Nicole apre un nuovo capitolo con “Chiaro di luna”, canzone pensata per fissare nella memoria l’emozione semplice di un’estate condivisa. Un brano nato per restare nei ricordi “Chiaro di luna” è il singolo d’esordio . Sbircialanotizia.it

Nicole - Chiaro Di Luna (Official video)

