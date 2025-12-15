Nick Reiner chi è il figlio interrogato dopo la morte dei genitori

Nick Reiner, figlio del noto regista Rob Reiner e di Michele Singe, è stato interrogato in relazione alla morte dei genitori. L'omicidio della coppia, avvenuto in circostanze ancora misteriose, ha attirato l'attenzione dei media americani. La polizia non ha confermato i sospetti, spiegando che l'interrogatorio è una prassi in questi casi.

L'omicidio della coppia composta dal famoso regista Rob Reiner e la moglire Michele Singe non ha ancora un volto: tra i sospettati, secondo numerosi media americani, c'è il figlio Nick Reiner anche se la polizia non ha confermato questa versione ma spiegato che l'interrogatorio, in questi casi, è una prassi. Il 32enne è stato quindi sentito dalla polizia a caccia di indizi ma non c'è stata alcuna accusa nei suoi confronti. Il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che "molti familiari sono e saranno interrogati" ma che " nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato ". Ilgiornale.it

Nick Reiner, chi è il figlio del regista Rob interrogato dalla polizia. Un passato tra droga e centri di recupero - Attore e sceneggiatore, 32 anni, ha vissuto per strada e si era allontanato dalla famiglia, aveva raccontato la sua esperienza nel film 'Being Charlie'. msn.com