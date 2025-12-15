Nick Reiner chi è il figlio di Rob Reiner sospettato dell'omicidio | il padre raccontò la sua tossicodipendenza in un film

15 dic 2025

Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, è stato sospettato dell'omicidio dei suoi genitori, Rob e Michele Reiner. A 32 anni, ha un passato travagliato fatto di tossicodipendenza, senzatetto e rapporti complessi con il padre, che ha affrontato pubblicamente nel suo lavoro.

Nick Reiner, 32 anni, sotto interrogatorio per la morte dei genitori Rob e Michele. Un passato segnato da tossicodipendenza, senzatetto e un rapporto difficile con il padre regista. Being Charlie, girato da Reiner nel 2015, racconta proprio la storia di Nick. Fanpage.it

