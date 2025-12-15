Nick Reiner chi è il figlio di Rob arrestato a Los Angeles La storia della dipendenza

Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, è stato recentemente arrestato a Los Angeles. La sua storia personale e il percorso di lotta contro la dipendenza emergono come aspetti centrali di questa vicenda, evidenziando le sfide di un giovane cresciuto sotto i riflettori di Hollywood e alle prese con problemi di salute e identità.

Nick Reiner è uno di quei “figli di Hollywood” che per anni hanno provato a restare ai margini della celebrità ereditaria. Non attore da copertina, ma autore: il suo nome emerge soprattutto come co-sceneggiatore di La rivoluzione di Charlie, film diretto dal padre Rob Reiner e nato da una materia autobiografica delicatissima, la dipendenza. È proprio lì che Nick, più che “figlio di”, diventa personaggio pubblico per scelta, raccontando in prima persona il lato meno glamour di Los Angeles: la riabilitazione, la strada, la vergogna e la fatica di tornare a casa. Nato a Los Angeles nel 1993, Nick viene descritto dal New Yorker come il “figlio di mezzo” di Rob e Michele Reiner: quello che, da ragazzino, arriva persino a far naufragare (con un voto familiare) l'idea del padre di candidarsi a governatore della California, per paura che la vita blindata dalla scorta gli impedisca una vita normale. Iltempo.it

