Nick Reiner, chi è il figlio del regista Rob interrogato dalla polizia. Un passato tra droga e centri di recupero

Roma, 14 dicembre 2025 – Trentadue anni e più di metà della sua vita passata tra il buio della tossicodipendenza e il disperato tentativo di liberarsi dalla droga. Nick, il figlio del regista e produttore Rob Reiner e della moglie Michele Singer, trovati morti entrambi nella loro villa a Los Angeles, da ore è interrogato dalla polizia della divisione omicidi. Al momento il 32enne non è accusato della morte dei genitori e, come affermato dal vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton: “Molti familiari sono e saranno interrogati” ma finora “nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato”. Quotidiano.net

