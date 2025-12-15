© Metropolitanmagazine.it - Nick Mason parla dei propri rimpianti su Syd Barrett

In occasione del cinquantennale dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd, l’ex batterista Nick Mason è stato intervistato da Variety. Tra i vari aneddoti raccontati, spicca la fugace apparizione di Syd Barrett agli Abbey Road Studios proprio durante le registrazioni del disco. Queste le sue parole: «Penso che abbiamo gestito Syd molto male, ma non sapevamo davvero come comportarci. Voglio dire, quando lui lasciò la band nel ’68, pensavamo ancora che se ci fossimo presi un giorno di pausa, forse si sarebbe ripreso. Voglio dire, l’ingenuità. Ora, la gente è molto, molto più saggia, ma è straordinario guardare indietro e rendersi conto di quanto poco sapevamo o potevamo fare per lui». Metropolitanmagazine.it

ITALODISCO - Parodia NON DIMAGRISCO #italodisco #thekolors #parodia #nondimagrisco #estate

NICK MASON: "I PINK FLOYD GESTIRONO E CURARONO SYD MOLTO MALE" Il rammarico del batterista per non aver fatto di più per aiutare l'amico. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755957/nick-mason-i-pink-floyd-gestirono-e-curarono-syd-molto-m - facebook.com facebook