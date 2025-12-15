NFL week 15 | Mahomes ko e Chiefs fuori dai play-offs! Vincono Rams Seahawks Bills Bears e Broncos che stendono i Packers

La Week 15 della NFL 2025-2026 ha segnato un momento cruciale, con sorprese e sconfitte che hanno ridisegnato le prospettive playoff. Tra infortuni importanti e risultati inaspettati, la corsa verso il Super Bowl si fa sempre più incerta, lasciando emergere nuove protagoniste e alcune delusioni.

La week 15 della NFL 2025-2026 è una di quelle che assume un peso specifico davvero notevole. Non solo per i risultati in sé, che vanno sempre più a definire le due griglie per i play-offs ma, anche e soprattutto, per alcuni infortuni che rischiano di cambiare l'intero corso della stagione. Patrick Mahomes, infatti, si è lesionato il crociato nella sconfitta dei suoi Kansas City Chiefs contro i Los Angeles Chargers e la squadra del Missouri di pari passo saluta la post-season per la prima volta dal 2014. Nell'altra Conference i Green Bay Packers cadono in casa dei Denver Broncos e perdono (sempre per un crociato) il loro fenomenale pass rusher Micah Parsons.

