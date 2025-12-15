Netanyahu accusa Canberra | Ha gettato benzina sul fuoco antiebraico

Le tensioni tra Israele e Australia si sono intensificate dopo la strage di Bondi Beach, scatenando un dura polemica diplomatica. Netanyahu ha accusato Canberra di aver alimentato l’odio antiebraico, scatenando un vero e proprio scontro che rischia di avere ripercussioni significative nei rapporti tra i due paesi.

Il grande freddo tra Israele e Australia era già sceso ad agosto quando nell’ emisfero australe è inverno, anche se le temperature sono miti, ma ieri in seguito alla strage di Bondi Beach si è trasformato in uno scontro diplomatico con conseguenze per ora imprevedibili. La tensione tra i due Paesi non si era mai attenuata dopo che il governo di Canberra aveva riconosciuto lo Stato palestinese, una scelta criticata e ritenuta sbagliata da Tel Aviv che non ha mai perso occasione per invocare maggiore tutela per la popolosa comunità ebraica in Australia. Una giornata di esultanza e subito dopo di rabbia per Bibi Netanyahu che aveva da poco annunciato con soddisfazione la "neutralizzazione" di un leader di Hamas ritenuto uno degli strateghi dell’attacco del 7 ottobre. Quotidiano.net

