Nessuno sa dove sia | la Cia e il mistero del generatore nucleare smarrito nell' Himalaya

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli anni Sessanta, i ghiacci dell'Himalaya nascondono un segreto: un generatore nucleare smarrito. La sua presenza ha alimentato dubbi e preoccupazioni tra le autorità di India e Stati Uniti, rendendo questa vicenda uno dei misteri più intricati e inquietanti legati alla geopolitica e alla sicurezza internazionale.

nessuno sa dove sia la cia e il mistero del generatore nucleare smarrito nell himalaya

© Ilgiornale.it - "Nessuno sa dove sia": la Cia e il mistero del generatore nucleare smarrito nell'Himalaya

Dagli anni Sessanta del secolo scorso i ghiacci che avvolgono in India una delle vette più alte e invalicabili dell'Himalaya celano un mistero che non ha mai smesso di togliere il sonno ai leader di Nuova Delhi e Washington. Nel 1965, infatti, la Cia lanciò una missione ad alto rischio che avrebbe dovuto collocare sulla cima della montagna Nanda Devi un'antenna spia alimentata da un generatore a propulsione nucleare grande quanto un pallone da spiaggia, lo SNAP-19C. L'operazione, affidata ad una squadra di scalatori americani e indiani, fu annullata a causa delle proibitive condizioni meteorologiche. Ilgiornale.it

“L’aereo scomparso nel nulla” OSSERVATORIO X #paranormal #luoghidavisitare #horror #mistero

Video “L’aereo scomparso nel nulla” OSSERVATORIO X #paranormal #luoghidavisitare #horror #mistero

sa sia cia mistero"Nessuno sa dove sia": la Cia e il mistero del generatore nucleare smarrito nell'Himalaya - Negli anni Sessanta l'agenzia di Langley cercò di installare su una delle vette più inaccessibili dell'India un'antenna spia in grado di monitorare la Cina. ilgiornale.it

sa sia cia mistero"Lo ha perso nell'Himalaya": il mistero dell'ordigno nucleare Usa sparito nel nulla - In un'operazione segreta della CIA del 1965 è andato smarrito un generatore al plutonio sull'Himalaya. msn.com