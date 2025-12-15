Nessuno sa dove sia | la Cia e il mistero del generatore nucleare smarrito nell' Himalaya

Dagli anni Sessanta, i ghiacci dell'Himalaya nascondono un segreto: un generatore nucleare smarrito. La sua presenza ha alimentato dubbi e preoccupazioni tra le autorità di India e Stati Uniti, rendendo questa vicenda uno dei misteri più intricati e inquietanti legati alla geopolitica e alla sicurezza internazionale.

Dagli anni Sessanta del secolo scorso i ghiacci che avvolgono in India una delle vette più alte e invalicabili dell'Himalaya celano un mistero che non ha mai smesso di togliere il sonno ai leader di Nuova Delhi e Washington. Nel 1965, infatti, la Cia lanciò una missione ad alto rischio che avrebbe dovuto collocare sulla cima della montagna Nanda Devi un'antenna spia alimentata da un generatore a propulsione nucleare grande quanto un pallone da spiaggia, lo SNAP-19C. L'operazione, affidata ad una squadra di scalatori americani e indiani, fu annullata a causa delle proibitive condizioni meteorologiche.

