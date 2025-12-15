Nerazzurri penultimi È ora di lottare

L'Inter si trova in una situazione complessa, penultima in classifica con tre sconfitte di fila. La squadra deve ora affrontare una fase di ripresa per risalire la china e risollevare il morale, cercando di invertire questo trend negativo e ritrovare la competitività in campionato.

di Lorenzo Vero PISA Tre sconfitte consecutive che hanno significato una discesa di due posizioni in classifica. Il successo ottenuto all’ultimo minuto di recupero dal Verona contro la Fiorentina al Franchi, grazie alla doppietta di Gift Orban, ha portato la squadra di mister Zanetti a 12 punti, due in più rispetto a quella di Gilardino, che alle proprie spalle adesso ha solamente i viola di Vanoli, a quattro lunghezze di distanza. Insomma, le toscane sono le peggiori della Serie A dopo quindici partite. Il Pisa ha sprecato così il proprio "tesoretto", la riserva di punti accumulata nel corso dei sei risultati utili consecutivi e, per la prima volta in stagione si trova in questa posizione, scomodissima. Lanazione.it

