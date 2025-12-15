Nell' aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'aprile 2026, Parma si appresta a diventare la capitale italiana della carne Barbecue di nuova generazione, con focus su rub e condimenti innovativi, design per spazi esterni e tecnologie avanzate. L'evento includerà macellerie di eccellenza, soluzioni di packaging evoluto, formazione per giovani imprenditori e un'analisi completa della filiera.

nell aprile 2026 parma diventer224 la capitale italiana della carne

© Parmatoday.it - Nell'aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne

Barbecue di nuova generazione, rub e condimenti innovativi, soluzioni di design per vivere gli spazi esterni; e ancora macellerie modello, tecnologie professionali, packaging evoluto, formazione per giovani imprenditori e il racconto completo della filiera. Dall’11 al 14 aprile 2026, a Fiere di. Parmatoday.it

Rosso a Bartesaghi dopo pochi minuti dal suo ingresso

Video Rosso a Bartesaghi dopo pochi minuti dal suo ingresso

nell aprile 2026 parmaNell'aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne - Oltre 10mila metri quadrati e circa 150 espositori con macellerie, laboratori di trasformazione, chef, ristoratori, negozi specializzati e industrie del settore, tra cui il Gruppo Cremonini ... parmatoday.it

nell aprile 2026 parmaBbq e Butcher Show, Parma diventa capitale della carne - Barbecue di nuova generazione, rub e condimenti innovativi, soluzioni di design per vivere gli spazi esterni; e ancora macellerie modello, tecnologie professionali, packaging evoluto, formazione per g ... ansa.it