Nella sede di Confcommercio l' ultimo incontro formativo dell' anno targato Fimaa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 dicembre, presso la sede di Confcommercio in via Renella a Caserta, si terrà l'ultimo incontro formativo dell'anno organizzato da Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari. L’evento, in programma a partire dalle ore 9, rappresenta un’occasione importante di aggiornamento e confronto per i professionisti del settore.

nella sede di confcommercio l ultimo incontro formativo dell anno targato fimaa

© Casertanews.it - Nella sede di Confcommercio l'ultimo incontro formativo dell'anno targato Fimaa

Si svolgerà giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 9, nella sede di Confcommercio, in via Renella a Caserta, l’ultimo incontro formativo dell’anno targato Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari). Un’opportunità per ampliare e aggiornare le proprie conoscenze su alcune delle. Casertanews.it

La Confcommercio Sassari incontra l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro

Video La Confcommercio Sassari incontra l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro

sede confcommercio ultimo incontroNella sede di Confcommercio l'ultimo incontro formativo dell'anno targato Fimaa - Si svolgerà giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 9, nella sede di Confcommercio, in via Renella a Caserta, l’ultimo incontro formativo dell’anno targato Fimaa (Federazione italiana mediatori agent ... casertanews.it