Nella sede di Confcommercio l' ultimo incontro formativo dell' anno targato Fimaa

Giovedì 18 dicembre, presso la sede di Confcommercio in via Renella a Caserta, si terrà l'ultimo incontro formativo dell'anno organizzato da Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari. L’evento, in programma a partire dalle ore 9, rappresenta un’occasione importante di aggiornamento e confronto per i professionisti del settore.
