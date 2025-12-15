Nel salotto della Balivo Natale e tradizione

Nel salotto della Balivo, si celebra il Natale e le tradizioni italiane, tra racconti di usanze secolari e eccellenze che rappresentano il cuore del nostro Paese. Una settimana pre-natalizia all’insegna dell’orgoglio nazionale, che riscopre e valorizza le radici culturali e artigianali che rendono l’Italia unica e riconosciuta nel mondo.

Una settimana pre-natalizia all'insegna dell'orgoglio italiano, delle tradizioni che resistono e delle eccellenze che fanno grande il Paese. Sarà questo il filo conduttore della nuova settimana de La Volta Buona, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni alle 14, anche nella settimana che va da oggi a venerdì 19 dicembre. Un appuntamento che, a pochi giorni dal Natale, sceglie di raccontare l'Italia migliore, quella che crea, innova e custodisce la propria identità. Tra gli ospiti in studio oggi ci sarà anche Mario Sechi, direttore di Libero, chiamato a vestire il ruolo di vero e proprio "ambasciatore" in questo viaggio di fine anno.