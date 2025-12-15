© Sport.quotidiano.net - "Nel ritorno non potremo più sbagliare"

Il secondo posto al giro di boa non era certo il piazzamento che si aspettavano i dirigenti e i tifosi della Spal, che guardano con rammarico una classifica che dopo 17 giornate premia il Mezzolara. Stefano Di Benedetto è consapevole che quello che finora ha fatto la sua squadra non basta, e che per centrare la promozione nel girone di ritorno bisognerà cambiare marcia. "C’è delusione e amarezza – ammette il tecnico siciliano dopo la gara di Faenza –, perché volevamo chiudere il girone di andata con la quarta vittoria consecutiva conservando il primo posto. Dobbiamo stare più attenti, alla prima occasione gli avversari ci castigano. Sport.quotidiano.net

