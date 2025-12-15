Nel 2026 ci sarà un componente per pc che sarà introvabile | il motivo è sempre l'IA

Nel 2026, un componente per PC diventerà introvabile a causa dell'espansione dell'intelligenza artificiale. La crescente domanda di chip e schede di memoria per l'IA sta rivoluzionando il mercato, concentrando le risorse sui settori professionali e riducendo la disponibilità per i consumatori finali.

Il boom dell'intelligenza artificiale sta ridefinendo le priorità dei produttori di chip e schede di memoria, sempre più concentrati nel soddisfare una domanda in forte crescita che sottrae risorse al mercato di consumo, riducendo la disponibilità per i privati e facendo schizzare i pezzi di vendita al dettaglio.