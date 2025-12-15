Nè con Putin né con Zelensky Un Salvini choc

Matteo Salvini torna a ribadire la sua posizione di neutralità sulla guerra in Ucraina, affermando di non voler schierarsi né con Putin né con Zelensky. La sua presa di posizione segna un ritorno all'equidistanza, suscitando reazioni e riflessioni sul ruolo dell'Italia in un conflitto ancora complesso e delicato.

Matteo Salvini torna a indicare una linea di equidistanza sulla guerra in Ucraina, rivendicando di non voler scegliere tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Intervenendo a “Quarta Repubblica” su Rete4, il vicepremier e leader della Lega ha dichiarato: "Io sono filo italiano, mi hanno accusato di essere putiniano, trumpiano, orbaniano, io faccio il vice presidente del Consiglio col voto degli italiani, faccio il ministro dei lavori pubblici cercando di fare e mettere in sicurezza strade, autostrade, ferrovie, ponti che servono agli italiani, non agli israeliani, ai russi e agli ucraini, non faccio il tifoso solo con Putin o solo con Zelensky, sono con la pace e sono con l'Italia ”. Ilfoglio.it

