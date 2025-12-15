NCIS | Los Angeles è morta Rachael Carpani | l’attrice aveva 45 anni

È morta Rachael Carpani, attrice australiana nota per il suo ruolo in NCIS: Los Angeles e Le sorelle McLeod. Aveva 45 anni ed era affetta da una malattia cronica. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo.

© Movieplayer.it - NCIS: Los Angeles, è morta Rachael Carpani: l’attrice aveva 45 anni L'attrice australiana, conosciuta anche per il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva Le sorelle McLeod, era affetta da una malattia cronica. È scomparsa lo scorso 7 dicembre, a soli 45 anni, l'attrice australiana Rachael Carpani. La notizia della scomparsa è stata data dalla sorella Georgia tramite Instagram, condividendo una dichiarazione dei genitori in cui si informavano i fan della morte causata da una malattia cronica. Rachael Carpani era conosciuta anche negli Stati Uniti e in Italia per aver recitato in diverse serie televisive, in particolare NCIS: Los Angeles e soprattutto Le sorelle McLeod, nel ruolo di Jodi Fountain. Movieplayer.it Ncis Los Angeles 2x08 - La Squadra 232 NCIS: Los Angeles - I suoi personaggi sono stati presentati per la prima volta nel doppio episodio Leggenda della sesta stagione di ... comingsoon.it Questa sera alle 21.20 "NCIS – Sydney” l’attesissimo spin-off ambientato in Australia che debutta in #primavisioneassoluta e va in onda per tre sere consecutive Vibrazioni radioattive - Durante la celebrazione dei 10 anni di collaborazione militare tra USA - facebook.com facebook