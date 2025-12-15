NCIS | Los Angeles è morta Rachael Carpani | l’attrice aveva 45 anni

È morta Rachael Carpani, attrice australiana nota per il suo ruolo in NCIS: Los Angeles e Le sorelle McLeod. Aveva 45 anni ed era affetta da una malattia cronica. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo.

È scomparsa lo scorso 7 dicembre, a soli 45 anni, l'attrice australiana Rachael Carpani. La notizia della scomparsa è stata data dalla sorella Georgia tramite Instagram, condividendo una dichiarazione dei genitori in cui si informavano i fan della morte causata da una malattia cronica. Rachael Carpani era conosciuta anche negli Stati Uniti e in Italia per aver recitato in diverse serie televisive, in particolare NCIS: Los Angeles e soprattutto Le sorelle McLeod, nel ruolo di Jodi Fountain.

