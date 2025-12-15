NCIS | Los Angeles è morta Rachael Carpani | l’attrice aveva 45 anni
È morta Rachael Carpani, attrice australiana nota per il suo ruolo in NCIS: Los Angeles e Le sorelle McLeod. Aveva 45 anni ed era affetta da una malattia cronica. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo.
L'attrice australiana, conosciuta anche per il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva Le sorelle McLeod, era affetta da una malattia cronica. È scomparsa lo scorso 7 dicembre, a soli 45 anni, l'attrice australiana Rachael Carpani. La notizia della scomparsa è stata data dalla sorella Georgia tramite Instagram, condividendo una dichiarazione dei genitori in cui si informavano i fan della morte causata da una malattia cronica. Rachael Carpani era conosciuta anche negli Stati Uniti e in Italia per aver recitato in diverse serie televisive, in particolare NCIS: Los Angeles e soprattutto Le sorelle McLeod, nel ruolo di Jodi Fountain. Movieplayer.it
