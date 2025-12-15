NBA notte ad alta tensione | Lakers vincono con brivido crollo Bucks a Brooklyn

Nella notte dell’NBA si sono vissuti momenti intensi: i Lakers hanno ottenuto una vittoria rocambolesca contro Phoenix grazie a LeBron, mentre i Warriors hanno visto Curry segnare 48 punti senza ottenere il successo. Pesanti sconfitte per Bucks e Pacers, con Hawks e Timberwolves che invece hanno festeggiato tra le mura di casa, regalando un quadro ricco di emozioni e sorprese.

LeBron decisivo contro Phoenix, Curry da 48 punti non basta ai Warriors. Pesanti ko per Bucks e Pacers, Hawks e Timberwolves ok in casa. Nella notte NBA i Los Angeles Lakers ritrovano il successo, ma lo fanno soffrendo più del previsto. Alla Crypto.com Arena finisce 116-114 contro i Phoenix Suns, al termine di una partita che i gialloviola avevano apparentemente chiuso nel quarto periodo, arrivando anche sul +20. La rimonta dei Suns, però, è furiosa e porta addirittura Phoenix sul +1 a pochi secondi dalla sirena. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Sportface.it La PREVIEW dei PLAY-IN | Alta tensione per l'inizio della Post Season NBA Nba, tripla doppia da record per Derik Queen: San Antonio passa a New Orleans. Vincono anche Phoenix e Indiana - Notte NBA ricca di emozioni: Derik Queen firma la sua prima tripla doppia e trascina San Antonio. sportface.it NBA, Rudy Gobert schiaccia due volte in testa a Post nella top-5 della notte. VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Rudy Gobert schiaccia due volte in testa a Post nella top- sport.sky.it

CANTI DI NATALE Alta è la notte Coro CAI Uget PS Non esitate a inviare video e/o foto dei vostri concerti a [email protected] #CNC #CAI #cantialpini #corimontagna #Natale2025 - facebook.com facebook