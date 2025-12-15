NBA James salva i Lakers da uno scivolone Un super Curry non basta a Golden State

I Los Angeles Lakers trovano una vittoria cruciale contro i Phoenix Suns, evitando uno scivolone dopo l'eliminazione ai quarti di finale della NBA Emirates Cup. Nonostante un vantaggio di venti punti, i Lakers hanno rischiato di perdere, ma grazie a un grande intervento di LeBron James, sono riusciti a mantenere il risultato e conquistare i due punti.

Los Angeles (Stati Uniti), 15 dicembre 2025 – Dopo l'eliminazione rimediata ai quarti di finale della NBA Emirates Cup, è arrivato un pronto riscatto per i Los Angeles Lakers, che hanno sconfitto non senza fatica i Phoenix Suns 116-114: avanti di venti lunghezze (99-79) quando sul cronometro mancavano poco meno di 8' da giocare, i gialloviola hanno un po' staccato le mani dal manubrio e hanno subito la rimonta dei Suns, capaci di piazzare un parziale di 35-14 suggellato dalla t ripla del sorpasso di Dillon Brooks a 12.2" dalla fine (poi espulso per doppio tecnico dopo le ennesime scintille con James ).

