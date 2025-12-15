Nave incagliata a Marina di Massa rimorchiatori in azione | la Guang Rong sarà trasferita e rottamata a Livorno

Il 28 gennaio, la nave Guang Rong, impattando contro il pontile di Marina di Massa a causa del maltempo, è rimasta incagliata. L'imbarcazione, battente bandiera cipriota e utilizzata per il trasporto di detriti, è ora al centro delle operazioni di recupero, con i rimorchiatori impegnati nelle operazioni di trasferimento e rottamazione a Livorno.

Era il 28 gennaio scorso quando la nave Guang Rong, battente bandiera cipriota e adibita al trasporto di detriti, finì contro il pontile a Marina di Massa a causa del maltempo. Dopo quasi un anno di attività di messa in sicurezza e lo svuotamento completo dell'imbarcazione, conclusosi.

