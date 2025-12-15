Naufraghi da Marciapiede | al Nuovo arriva una storia di umanità marginalità e riscatto

Il Teatro Nuovo di Pisa ospita sabato 20 dicembre “Naufraghi da marciapiede”, una produzione che racconta storie di umanità, marginalità e speranza, offrendo uno sguardo profondo e emozionante sulla vita di chi si trova ai margini della società.

Pisa, 15 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre alle 21 arriva al Teatro Nuovo di Pisa “Naufraghi da marciapiede”, una produzione intensa e coinvolgente che porta in scena una storia di umanità, marginalità e riscatto. “Naufraghi da marciapiede”, ideato e interpretato da Stefano Starna e scritto con Nicoletta Della Corte, con musiche dal vivo di The Niro e regia di Nicoletta Della Corte, s’ispira alla vera vicenda di Evio Botta, un senzatetto “sui generis” con un passato da chef e artista, che ha vissuto per vent’anni per strada nella Roma contemporanea. Attraverso la narrazione dell’incontro con un musicista di strada, lo spettacolo apre uno spazio scenico e narrativo dove ricordi, perdite, sogni e amarezze emergono con forza, offrendo al pubblico uno sguardo umano, ironico e struggente sulla condizione di chi vive ai margini della società. Lanazione.it

