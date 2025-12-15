Nati centinaia di bambini | chi sono i miliardari cinesi che creano mega famiglie negli Usa

Un miliardario cinese, noto per aver accumulato ricchezze nel settore dei videogiochi online fantasy, sta creando numerose famiglie negli Stati Uniti tramite gravidanze surrogate. La sua iniziativa ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulle implicazioni di un progetto di questa portata.

Negli Stati Uniti un miliardario cinese, diventato ricco in patria grazie ai videogiochi online fantasy, sta portando avanti una specie di programma utopico per mettere al mondo decine e decine di suoi eredi attraverso gravidanze surrogate. Xu Bo, il nome del tycoon protagonista principale di questa storia, avrebbe più di 100 figli nati negli Usa. Pare che li stia facendo crescere da alcune levatrici in California e che non li abbia mai visti di persona. La vicenda è emersa con tutta la sua particolarità quando Amy Pellman, un giudice per la famiglia di Los Angeles, si è insospettita a causa delle molteplici pratiche burocratiche di riconoscimento legate al nome di Xu Bo. Ilgiornale.it

