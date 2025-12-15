Natale sull' albero il programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini

Il Natale sull'albero è un evento magico dedicato ai bambini, che si svolge presso la libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Un calendario ricco di iniziative pensate per creare atmosfere festive e coinvolgenti, rendendo il periodo natalizio un momento speciale di condivisione e fantasia per tutta la famiglia.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Continuano gli appuntamenti del Natale sull'albero, i l programma pensato per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Letture e laboratori, ma anche incontri per tutte le età, per immergersi nell’immaginario delle storie dedicate ai più piccoli. SABATO 20 DICEMBRE ORE 11.00 PICCOLISSIMI A NATALE 18-36 MESI Prime esplorazioni nelle storie natalizie. Perché non è mai troppo presto per imparare ad amare questa speciale ricorrenza. Solo su prenotazione, posti limitati, costo € 8 SABATO 20 DICEMBRE ORE 17.00 TRE STORIE ED UNA TAZZA DI THÈ SPECIALE NATALE DAI 3 ANNI Neve, unicorni, slitte, tre storie per entrare nelle atmosfere natalizie attraverso i libri illustrati scaldandosi il cuore e lo spirito anche con una tazza di thè con biscotti. Lanazione.it

