Natale in Codice | Serino crocevia di arte e visione ponte culturale tra Irpinia e Firenze

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore dell'Irpinia, Serino si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Natale in Codice”, un evento culturale che unisce arte, parola e riflessione. Il Convento di San Francesco ospiterà il 19 e 20 dicembre 2025 questa iniziativa, creando un ponte tra tradizione e innovazione, e offrendo un’occasione di incontro e confronto per la comunità locale e visitatori.

Immagine generica

Il Convento di San Francesco, nella frazione San Giacomo di Serino (AV), ospiterà il 19 e 20 dicembre 2025 la seconda edizione di “Natale in Codice”, un progetto culturale che intreccia arte, parola e riflessione, restituendo al tempo natalizio una dimensione autentica di incontro, ascolto e. Avellinotoday.it