natale in casa artecard la cultura diventa un dono

Quest'anno, Natale si trasforma in un'occasione speciale per condividere la cultura attraverso Artecard. Un percorso che unisce persone e luoghi, diventando un dono prezioso per stimolare curiosità, rafforzare legami e costruire comunità. Un modo autentico per vivere la festività all'insegna dell'arte e della scoperta.

Un percorso condiviso tra persone e luoghi Regalare cultura significa creare legami, stimolare curiosità e costruire comunità. È da questa visione che nasce “Natale in casa Artecard”, il programma natalizio promosso da campania>artecard che trasforma le festività in un viaggio partecipato tra i luoghi simbolo della Campania. L’iniziativa ruota attorno agli abbonamenti annuali Artecard 365 Gold e Lite, che consentono di visitare decine di siti culturali per un intero anno, a partire dal primo utilizzo. Un itinerario che inizia a Natale ma guarda lontano, accompagnando cittadini e visitatori fino al 2026. Parlami.eu

Napoli - Il ''Dolce Natale'' di Campania Artecard -2- (06.12.13)

