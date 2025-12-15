Natale da fuorisede prezzi alle stelle | dal car pooling ai voli ' creativi' tutte le vie per risparmiare
Con l’avvicinarsi del Natale, i fuorisede affrontano nuovamente la sfida di trovare soluzioni economiche per tornare a casa. Tra aumenti dei prezzi e opzioni creative di viaggio, molti cercano metodi alternativi per risparmiare, spesso affidandosi a strategie innovative e solidarietà tra viaggiatori per affrontare questa difficile fase delle festività.
Ci risiamo: ogni anno la stessa storia. E ogni anno è sempre peggio. Per migliaia di fuorisede, studenti e non solo, l’arrivo delle festività natalizie coincide con la corsa al biglietto più economico per rientrare nel proprio comune di residenza o d’origine in tempo almeno per la Vigilia. Aereo. Bolognatoday.it
Natale, la fuga anticipata degli emigrati
Natale da fuorisede, prezzi alle stelle: dal car pooling ai voli 'creativi', tutte le vie per risparmiare - out, biglietti a tre cifre, tariffe in aumento fino al 900%, soluzioni improbabili. bolognatoday.it
A Natale prezzi alle stelle e posti esauriti sui treni, salasso per chi deve spostarsi: “Odiosa speculazione” - Prezzi alle stelle anche per i treni e su moltissimi convogli i posti sono ormai già esauriti. fanpage.it
