Con l’avvicinarsi del Natale, i fuorisede affrontano nuovamente la sfida di trovare soluzioni economiche per tornare a casa. Tra aumenti dei prezzi e opzioni creative di viaggio, molti cercano metodi alternativi per risparmiare, spesso affidandosi a strategie innovative e solidarietà tra viaggiatori per affrontare questa difficile fase delle festività.

Ci risiamo: ogni anno la stessa storia. E ogni anno è sempre peggio. Per migliaia di fuorisede, studenti e non solo, l'arrivo delle festività natalizie coincide con la corsa al biglietto più economico per rientrare nel proprio comune di residenza o d'origine in tempo almeno per la Vigilia.

Natale da fuorisede, prezzi alle stelle: dal car pooling ai voli 'creativi', tutte le vie per risparmiare - biglietti a tre cifre, tariffe in aumento fino al 900%, soluzioni improbabili.

A Natale prezzi alle stelle e posti esauriti sui treni, salasso per chi deve spostarsi: "Odiosa speculazione" - Prezzi alle stelle anche per i treni e su moltissimi convogli i posti sono ormai già esauriti.