Natale con noi… al Giglio | un cartellone di appuntamenti dedicato ai pazienti con Incudine Palumbo e Sperandeo

“Natale con noi… al Giglio” è un ricco cartellone di eventi e spettacoli organizzato dalla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. L’iniziativa coinvolge artisti come Mario Incudine, Samuele Palumbo e Tony Sperandeo, offrendo ai pazienti ospedalieri momenti di gioia e convivialità durante le festività natalizie.

© Palermotoday.it - “Natale con noi… al Giglio”: un cartellone di appuntamenti dedicato ai pazienti con Incudine, Palumbo e Sperandeo Mario Incudine, Samuele Palumbo, Tony Sperandeo sono tra gli artisti protagonisti del programma “Natale con noi. al Giglio” organizzato dalla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù per offrire dei momenti di serenità e spensieratezza ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale. Il primo. Palermotoday.it Giglio, stagione di prosa. Ecco il nuovo cartellone. Proposte di alto livello e uno spettacolo in più - Nomi importanti, con alcuni graditi ritorni, e un aumento del numero degli spettacoli complessivi: prenderà il via agli inizi di dicembre la Stagione di Prosa realizzata dal Teatro del Giglio con ... lanazione.it Natale 2024 a Rimini, cartellone già pronto: torna il concerto di Capodanno in piazzale Fellini - Anche se il clima, per ora, è tutt’altro che natalizio, con temperature massime che ieri hanno di nuovo raggiunto i 20 gradi. ilrestodelcarlino.it Gli appuntamenti di Natale in Fondazione Giglio per donare ai nostri pazienti qualche momento di spensieratezza durante il percorso di cura. #natale - facebook.com facebook BLOOMING ELEGANCE Rosa, sakura, giglio, loto, tuberosa, papavero… questo Natale i fiori non sono mai stati così protagonisti! Scopri la nuova linea bath&body FLOWER ARTIST bit.ly/48O8Zh #pupamilano #madeinitaly #pupaxmas #flowerartist x.com