Natale con noi… al Giglio | un cartellone di appuntamenti dedicato ai pazienti con Incudine Palumbo e Sperandeo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Natale con noi… al Giglio” è un ricco cartellone di eventi e spettacoli organizzato dalla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. L’iniziativa coinvolge artisti come Mario Incudine, Samuele Palumbo e Tony Sperandeo, offrendo ai pazienti ospedalieri momenti di gioia e convivialità durante le festività natalizie.

Mario Incudine, Samuele Palumbo, Tony Sperandeo sono tra gli artisti protagonisti del programma “Natale con noi. al Giglio” organizzato dalla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù per offrire dei momenti di serenità e spensieratezza ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale. Il primo. Palermotoday.it

