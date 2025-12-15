Natale ad Alatri 2025 Segui la stella

Alatri si prepara a vivere un magico Natale 2025 con l'iniziativa “Natale al Centro – Segui la Stella”. Dal 8 dicembre al 6 gennaio, la città si trasformerà in un palcoscenico di eventi e manifestazioni, promossi dal Comune e dalla Pro Loco, per creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per residenti e visitatori.

© Frosinonetoday.it - Natale ad Alatri 2025, Segui la stella Il Comune di Alatri, in collaborazione con la Pro Loco Alatri, presenta “Natale al Centro – Segui la Stella”, un ricchissimo calendario di eventi che animerà la città dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.Le celebrazioni iniziano con l’atteso evento L’Illumialatri 2025, che darà il via ufficiale. Frosinonetoday.it Lucio Corsi - Notte di Natale (Lyric Video) Natale 2025, 5 borghi del Lazio da visitare con i bambini durante le feste - Ecco cinque borghi da vedere con i piccoli tra animazione, presepi, spettacoli e magie. msn.com

Decorazioni di Natale scontate del 40%! Recinzioni decorative, ghirlande, basi per il tronco in vetroresina, luci e accessori per un’atmosfera magica a prezzo speciale. Passa da MEGA Alatri e approfitta subito delle offerte! Luci & addobbi Alberi & ghirl - facebook.com facebook