Natale a Terni parte il trenino e cometa in piazza Europa | Maggiore visibilità rispetto alla Prua

A Terni si avvicinano le festività natalizie con l'attivazione del trenino e la cometa in piazza Europa. Ultimi ritocchi agli allestimenti per creare un'atmosfera speciale, nonostante alcune modifiche dovute al passaggio della fiamma olimpica. La città si prepara a vivere il periodo natalizio con eventi e decorazioni che puntano a offrire maggiore visibilità e coinvolgimento.

© Ternitoday.it - Natale a Terni, parte il trenino e cometa in piazza Europa: “Maggiore visibilità rispetto alla Prua” Ultimi ritocchi per il completamento degli allestimenti in vista delle festività natalizie a Terni. Il passaggio della fiamma olimpica – lo scorso 8 dicembre – ha ‘ritardato’ la posa di alcuni abbellimenti poiché era necessario garantire lo spazio per il passaggio della torcia. Sono dunque in. Ternitoday.it Christmas Trains Terni, trenino turistico di Natale in centro dal 20 dicembre: ecco il percorso - Via libera dal Comune al transito del mezzo su gomma dal 20 dicembre al 6 gennaio, si viaggia il pomeriggio dalle 15. umbria24.it

Irpinia Express e mercatini di Natale: dicembre in Campania tra borghi e tradizioni sul treno storico - Viaggiare sull’Irpinia Express a dicembre significa unire la magia delle feste alla scoperta di una Campania diversa, lontana dai circuiti più battuti, ma incantevole ... siviaggia.it

Terni, Natale 2025 #Terni #natale2025 #natalestaarrivando - facebook.com facebook

Terni accende il Natale: il centro si trasforma e i ternani rispondono in massa x.com