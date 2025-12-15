A Livorno, i cittadini spenderanno in media 197 euro per i regali di Natale, sostenuti dalla tredicesima ma con una spesa improntata alla prudenza. Confcommercio invita a preferire i negozi di quartiere, sottolineando l’importanza di un acquisto consapevole e di sostegno al commercio locale durante le festività natalizie.

© Livornotoday.it - Natale, a Livorno ogni cittadino spenderà in media 197 euro per i regali. Confcommercio: "Scegliete i negozi di quartiere"

Anche a Livorno il Natale sarà sostenuto dalla spinta della tredicesima, ma con una propensione alla spesa improntata alla prudenza. In base alle elaborazioni di Confcommercio sui dati nazionali, la spesa pro-capite per i regali sul territorio livornese si stima si arresti intorno ai 197 euro. Livornotoday.it

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Livorno Awards e Cerimonia di Natale: la città che premia e abbraccia - Livorno Awards e Cerimonia di Natale: la città che premia e abbraccia #sociale #volontariato #natale #sportlandialivorno #CentroSanSimone ... livornopress.it

Acceso l’albero di Natale in piazza dei Signori, oltre 200mila visitatori in città. Il sindaco Conte sui regali: «Meno Amazon e più commercio cittadino» - È un vero e proprio appello quello che il sindaco Mario Conte ha lanciato questo pomeriggio, domenica primo dicembre, ... ilgazzettino.it

Sant’Egidio prepara il Pranzo di Natale a Livorno, dove e come aiutare - facebook.com facebook