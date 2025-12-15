Natale a Formia | spettacoli tradizioni e Villaggio di Babbo Natale

A Formia, il periodo natalizio si anima con spettacoli, tradizioni e il suggestivo Villaggio di Babbo Natale. Un evento ricco di iniziative che coinvolge tutta la comunità, offrendo momenti di gioia e spensieratezza per grandi e piccini durante le festività.

Anche Formia si accende della magia del Natale con una manifestazione ricca di appuntamenti che accompagnerà durante le feste grandi e piccini, residenti e visitatori.Tante le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e organizzate in collaborazione con associazioni locali, commercianti.

Formia si accende con la "Magia del Natale" e la voce di Angela Piaf - Formia, domenica 14 dicembre in piazza Aldo Moro lo spettacolo gratuito "Angela Piaf e la Magia del Natale" tra musica dal vivo e animazione per famiglie.

