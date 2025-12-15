Natale a Cori | incontri intercultura e Casa di Babbo Natale

Il Natale a Cori offre un ricco calendario di eventi tra mercatini, mostre, musica e animazione per i più piccoli. Le iniziative, volte a celebrare le festività e valorizzare il territorio, includono incontri interculturali e la tradizionale Casa di Babbo Natale, creando un’atmosfera magica per tutta la comunità.

Prosegue il Natale a Cori, oltre ai mercatini, mostre, musica e animazione per i bambini, si susseguono le iniziative che permettono di festeggiare il Natale e allo stesso tempo valorizzare il territorio e le sue eccellenze.Domenica 21 dicembre infatti in piazza della Croce partirà alle 9.30 i.