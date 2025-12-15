Natale a Capri | i grandi lievitati Grotta Azzurra tra tradizione e caprese

Per il Natale 2025, a Capri si rinnova la tradizione dei grandi lievitati, come i celebri dolci della Grotta Azzurra, simbolo di autenticità e convivialità. Questi speciali capolavori culinari rappresentano un dono prezioso da condividere, unendo tradizione e creatività, e arricchiscono le festività con sapori autentici e un tocco di caprese eleganza.

Per il Natale 2025, c'è chi sceglie di fare gli auguri con un gesto che resta: un dolce pensato come dono, oltre che come piacere da mettere in tavola. È la proposta di Grotta Azzurra Gourmet, a Capri, con una linea di lievitati artigianali che punta su identità, eleganza e gusto.

