Nel Natale 2025 nel Frusinate, gli italiani limitano spese per regali e cenoni, preferendo risparmiare. Tuttavia, non rinunciano ai viaggi, registrando un aumento delle partenze durante le festività. La tendenza emerge dal rapporto congiunto Facile, che evidenzia un cambio di abitudini in risposta alle sfide economiche.

© Frosinonetoday.it - Natale 2025 nel Frusinate: meno spesa per regali e cenoni, boom di viaggi

Gli italiani stringono la cinghia su regali e tavola, ma non rinunciano a partire: è questa la fotografia delle festività 2025 scattata dal rapporto congiunto Facile.it – Consumerismo No Profit. Tra inflazione alimentare che pesa sui bilanci familiari, bollette più leggere e rincari nei trasporti. Frosinonetoday.it

