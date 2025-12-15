Natale 2025 Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale | scegliere artigiano vale di più

In vista del Natale 2025, Confartigianato Imprese Bergamo ripropone la campagna “Acquistiamo locale”, promuovendo il sostegno alle imprese artigiane del territorio. L’iniziativa invita cittadini e famiglie a preferire prodotti e servizi locali, valorizzando la qualità e la tradizione artigiana, e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della comunità bergamasca durante le festività.

In vista delle festività natalizie, Confartigianato Imprese Bergamo rilancia anche per il 2025 la campagna “Acquistiamo locale”, invitando cittadini e famiglie a orientare i propri acquisti verso i prodotti e i servizi delle del territorio. Un invito che va oltre il semplice gesto d’acquisto: scegliere un regalo artigiano significa compiere una scelta consapevole, capace di valorizzare creatività, qualità e identità locali, sostenendo al tempo stesso l’economia di prossimità e rafforzando il legame tra imprese e comunità. Nel periodo natalizio, quando il dono assume un forte valore simbolico, il “valore artigiano” amplifica il significato dell’esperienza, trasformando ogni oggetto in espressione di saper fare, bellezza e cultura. Bergamonews.it Natale 2025?? Tutte le belle canzoni di Natale ? Christmas Songs 2025 Natale 2025, lo studio di Confartigianato: i pescaresi spenderanno 125 milioni di euro - L'associazione, in vista delle festività natalizie, rilancia la campagna “Acquistiamo locale” ... ilpescara.it

